É pique, é pique… Com turminha babadeira Dani Calabresa curte aniversário em Miami.

Dani calabresa comemora seu aniversário com show de Anitta ao lado de Nicole Bahls.

Dani Calabresa comemorou seu niver em Miami ao lado de um squad bem conhecido. Alguém duvida que foi puro fervo?

É bate cabelo, é lancha, show de Anitta e uma galera com uma energia que não tem fim. Deste jeitinho foi a comemoração do aniversário de Dani Calabresa em Miami.

Comediante que eu adoro! Acho Calabresa tudo!

Dani Calabresa, Rodrigo Branco e Nicole Bahls em Miami. Foto: Reprodução.

Mas vamos lá… o que esperar de um aniversário que reúne uma galera animadíssima como Karen Kardasha, Nicole Bahls, Rodrigo Branco e claro, a aniversariante… Fervo puro né meus amores!

Bom, com direito a show de Anitta que está em Miami também e teve como plateia vários amigos, Dani fez quarenta anos e está esbanjando alegria, saúde e aquele brilho natural!

Dani curtiu seu aniversário no show de Anitta. Foto: Reprodução.

Uma lancha também foi alugada para passeios e também para fazer as chics, com muita música, drinques e bate cabelo (beijo Nicole e Karen).

A coluna Katia Flávia deseja a Dani Calabresa felicidades, muitos trabalhos incríveis e um novo ano cheio de alegrias e projetos concretizados!

Me chama na próxima Dani, quero estrear meu biquíni Água do Coco e me bronzear no sol de Miami!