“È o cúmulo do desrespetio”, diz MC Binn indignado com projeto contra pessoas vulneráveis em São Paulo 

Gente, o Mc Binn hablou horrores ao saber sobre um projeto de lei na última quinta-feira (27). O funkeiro apareceu em seu perfil no Instagram para extravasar toda a sua indignação sobre um projeto que visa multar quem doar comida às pessoas em vulnerabilidade em São Paulo.

“Conheço milhares de pessoas, eu, minha mãe e meus amigos fazemos parte que realizam projetos pra ajudar pessoas que moram na rua. Quem criou isso não tem noção da realidade”, disse o cantor.

“Isso é o cúmulo o desrespeito com o ser o humano!! Eles acham o quê? Quem mora na rua, debaixo de ponte ou em abrigo tá ali porque quer? Queria ver eles pegar o salário deles e matar a fome de pessoas que precisam, sair do seu ar condicionado da sua sala confortável e ir por a mão no arado e fazer por quem precisa”, concluiu o artista revoltado com a situação.

Lembrando que nesta semana, em primeira votação, a Câmara Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que pode multar, em R$ 17,6 mil, cidadãos e entidades não-governamentais que desrespeitarem as regras.