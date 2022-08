“É nojento. É desagradável aos olhos, embrulha o estômago”, desabafa revoltada Lúcia Veríssimo

Existem pessoas que saem nas ruas e pensam que estão em casa. A educação e bons modos estão ficando cada vez mais distantes, que horror! No começo da tarde de hoje, 10, a atriz Lúcia Veríssimo fez um longo desabafo em sua página no Instagram após presenciar uma cena desagradável no aeroporto. Ela afirmou que precisou trocar de lugar e ainda assim, viu acontecimentos desnecessários.

“Eu juro que não devia mais me surpreender com nada diante de um país sem educação. Mas sigo me impressionando com os abusos. Esse sujeito sentado dessa forma como se estivesse sentado no sofá da casa dele está no aeroporto. Falando ao telefone com voz alta, descalços, com os pés em cima de uma poltrona PÚBLICA e claro que coçando suas partes baixas. É nojento. É desagradável aos olhos, embrulha o estômago.” Escreveu Veríssimo em sua página.

Ela ainda completou: E estraga os ouvidos. Isso do lado esquerdo. Do lado direito outro da mesma forma e falando ainda mais alto ao telefone. Sim, entendo o conselho “quem está incomodado que se mude”. E já fiz isso duas vezes. Encontrando o mesmo tipo mal educado ou mãe com crianças aos berros correndo de um lado ao outro em brincadeiras ou querendo comprar coisas que não serão compradas e que se tornarão sujeitos como esse da foto. Triste realidade.”