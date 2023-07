“É muito duro ser mãe”, dispara Drica Moraes

Em entrevista ao Gshow, a musa que está atuando em ‘Os Outros’ chamou a atenção para a maternidade e as mães que sofrem com os filhos adolescentes

Drica Moraes deu o que falar ao revelar que ser mãe de adolescentes não é uma tarefa fácil. Em entrevista ao Gshow ela chegou a dizer que diversas mães se sentem achatadas em uma rotina dolorosa com os filhos adolescentes.

“Quantas vezes as mães se sentem achatadas numa rotina dolorosa com os filhos adolescentes. Rotina dolorosa entre aspas, porque é no dia a dia que você vai criando vínculos amorosos, insistindo nos valores que te são raros. É muito duro ser mãe e é muito sofrido ser filho adolescente também”, disse.

Ela ainda fala sobre Mateus, seu filho de 14 anos, revelando que os pais têm que passar de fase no jogo da vida e que isso dói em alguns deles. “Como diz a terapeuta Cláudia Laminos: ‘Você trataria seu filho adolescente como trata um amigo? Julgando, criticando, controlando o tempo todo ou você tentaria novos meios de aproximação?’. Tem sido assim comigo como mãe de adole.scente”, finalizou.