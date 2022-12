“É melodrama puro do tipo que o povo gosta”, Aguinaldo Silva classifica A Fazenda

Dramaturgo contou que o reality é um clássico entre vilão e mocinha do jeito que o povo gosta

Se até Aguinaldo Silva classificou A Fazenda como um novelão, quem somos nós para não virar fã da “trama” tratada dentro do reality. Aloca! O dramaturgo contou no seu Twitter que o reality da Record é um embate clássico entre a vilã e a mocinha, daquele jeito que a gente ama, né?

“Que novelão é essa tal de ‘A Fazenda 14’, não acham? É melodrama puro do tipo que o povo gosta, inclusive com o embate clássico entre vilã e mocinha. Sucesso absoluto!”, disse.

Não podemos negar que A Fazenda entregou muito do que a gente queria: treta e confusão. Lembrando que esse final de semana o nome de Deolane ficou entre os mais comentados com sua família pedindo para que ela saia do reality.