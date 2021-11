É Karma? Amiga? Ana Prado do “Casamento às Cegas” já se envolveu com um boy barra pesada!

Em entrevista ao podcast de Rafinha Bastos, Mais que 8 minutos, Ana Prado contou sobre um relacionamento pesado que teve no passado.

Muitas mulheres passam por relacionamentos abusivos. São diversos os relatos que nos deparamos nas redes e Ana Prado de “Casamento às Cegas” é mais uma mulher que viveu este drama mais comum do que a gente pensa… triste, porém é real!

Em entrevista ao Podcast de Rafinha Bastos, Ana Prado contou como foi para São Paulo. Sua ida à cidade aconteceu por conta de um relacionamento. Embora estivesse em seus planos seguir a carreira de modelo, da qual trabalha até hoje, o motivo da vinda à capital paulista foi de cunho emocional.

Ana Prado no Podcast Mais Que 8 Minutos. Foto: Reprodução.

Ela explicou para Rafinha que na época ela morava no Rio Grande do Sul e o homem em São Paulo. Ela fazia faculdade e desistiu para ir viver com este rapaz, o qual ela não cita o nome.

Ao falar que o relacionamento acabou, Ana sorri e solta: “Graças a Deus”! Ao ver a reação da moça, Rafinha imediatamente fala: “Quando você falou, eu me relacionei com um homem… não em muito carinho aí”. Ana concorda com o apresentador e humorista.

Ana Prado fala sobre sua mudança para SP. Foto: Reprodução.

Ana Prado ainda completou: “Esse cara deu uma avacalhada em outras mulheres”. Ela ainda confessou que estas mulheres são suas amigas e que o homem em questão possui até mandato de prisão. Tô em choque!

Ela finalizou o assunto dizendo: “Mas ele faz trabalho voluntário hoje em dia no Piauí, ele se tornou uma pessoa boa. Aí eles tem muita dificuldade em prender ele…”

Corram de boys assim meninas!