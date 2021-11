Limite de Felipe Neto no Itaú é glorioso, confira!

O influenciador Felipe neto tirou um print da tela de seu app do banco e mostrou seu saldo e cheque especial.

E seus stories, ao abrir a caixinha de perguntas, o influenciador Felipe Neto postou seu saldo no banco.

Os prints não mentem! E eu confesso estar querendo propor ao Felipe Neto uma troca de limites de cheque especial entre eu e ele (risos).

Felipe abriu a caixinha de perguntas do Insta. Foto: Reprodução.

Uma brincadeira que tem rolado com frequência entre influenciadores e famosos em geral é fazer um storie com caixinha de perguntas. Geralmente a caixinha vem acompanhada da legenda: Uma data, um print, uma palavra etc… com isso famosos da rede como Felipe postam fotos relacionadas ao que os seguidores enviam na caixinha. No caso de Felipe ele perguntou o que seus seguidores queriam ver no seu celular… olha o perigo minha gente…

Eis que um seguidor, muito abusado por sinal, pediu ao influencer para que ele postasse o print de seu saldo no banco. Felipe publicou um print da tela de seu app do Banco Itaú com o valor em conta de 178 reais. Mas o que chamou a minha atenção não foi isso e sim seu cheque especial…

Ui! Que limite é esse? Foto: Reprodução.

O cheque especial do rapaz é de 117.400 reais! Tô no chão! Óbvio que não seria diferente, pois Felipe Neto é um dos maiores influenciadores do Brasil e seus negócios rendem um ótimo faturamento!

Engordando os cofrinhos sempre né Felipe!?