É impressionante como sobrinho de Michael Jackson se parece com o cantor em filme

Comentei com minhas amigas do Leblon que um filme sobre o Michael Jackson estava sendo gravado com o seu sobrinho, Jaafar Jackson, mas foi só as imagens vazarem na web para que os fãs fossem à loucura com a aparência do sobrinho do cantor, a semelhança assustou e fizeram os fãs comemorarem.

Nas imagens que vazaram, é possível ver o rapaz caracterizado com o look que Jackson usou na turnê Dangerous, que fez entre 1992 e 1993. Jaafar aparece de regata branca, camisa e o cabelo longo preso. Atualmente em produção, o filme Michael tem previsão de estreia para abril de 2025 nos cinemas, por isso há poucas informações sobre o longa.

No X, antigo Twitter, é possível encontrar algumas das imagens que mostram Jaafar Jackson caracterizado e gravando cenas do filme que retratará parte da vida do artista. Outros registros mostram, supostamente, um período em que Michael Jackson pregava com a mãe, quando eram testemunhas de Jeová. Em mais um vazamento, é possível assistir ao sobrinho performando a música Man In The Mirror, sucesso de 1988.