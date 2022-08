É a maior! Rolling Stones elege ‘Envolver’ como um dos ‘100 maiores reggaetons da história’

O hit de Anitta ocupa a #81 posição da lista

Coloca essa na conta do Brasil, porque Anitta segue carregando o nome da música brasileira através do funk e do pop. A musa conseguiu fazer com que a Rolling Stones elegesse ‘Envolver’ como um dos 100 maiores reggaetons da história da música.

Até hoje, encontramos o challenge bombado em algum perfil do Tik Tok, o que mostra ainda mais que Anitta é uma fábrica de hits atemporais. E essa não é a primeira vez que o hit ganha espaço e prêmios.

A música está na #81 posição, de acordo com a listagem feita pela revista, juntamente com ‘Bailando’ e ‘Chantage’, em posições abaixo da girl from Rio.