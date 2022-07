Fala y fala: Dynho responde Chris e Chris responde Dynho

Depois de treta no podcast as alfinetadas continuam nas redes sociais dos envolvidos

Eu disse para vocês que o burraco era mais embaixo e vocês não me deram atenção, mas agora parece que chegamos perto de um final mal resolvido entre Dynho Alves e Christian Figueiredo. Depois da treta no podcast ‘Eu Fico Loko’ os dois musos trocaram farpas nas redes sociais e tudo parece que está longe de estar resolvido.

“Só ronca atrás da tela do celular?”, escreveu Dynho, compartilhando o trecho do comentário de Chris, intercalando o vídeo com uma mulher rindo muito.

Mais tarde Chris apareceu nos stories dizendo que chamou Dynho, mas ele não respondeu. “Você sabe que não sou de ficar de indireta na rede social, o que eu tinha para falar, já falei ontem”, disse em vídeo.

Para Chris tudo parece ter ficado no passado, se depender dele, afinal, ele procurou Dynho para resolver a treta. “Mano! Seguinte, tentei te chamar, não respondeu. Agora vai ficar de indiretinha no story? Se quiser resolver pessoalmente tô aqui”, escreveu nos stories.

Sinto que o problema vai estar instalado quando os dois se verem em algum evento e sabemos que pode acontecer, né?