Dynho diz que vai gravar Only Fans com esposa de Christian Figueiredo e clima pesa em podcast

Gravação de podcast com o muso do Privacy acabou em confusão e treta

Caros leitores, se tem uma coisa que bombou no meu WhatsApp essa noite, foram os diversos vídeos da treta de Christian Figueiredo e Dynho Alves na gravação do podcast ‘Eu Fico Loko’. A entrevista com a estrela do Privacy não saiu nada como planejado e parece que falar sobre os planos de gravar com a ex-BBB, Lumena, deixou Dynho nervoso.

Gente? E essa briga entre Dynho Alves e Christian Figueiredo durante o podcast #EuFicoLoko? Tudo começou quando Chris começou a falar da parceria entre Dynho e Lumena para contéudos +18 e o ex da Mirella não gostoupic.twitter.com/mkPEblvj7N — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) July 5, 2022

O kikiki que corre solto é que Dynho já queria abandonar a entrevista mais cedo, antes do tempo previsto, diante a especulação dos entrevistadores sobre seu material adulto nas redes sociais.

Cada vez mais o clima vai pesando até o ponto que Dynho sai da entrevista e fala longe das câmeras: “Vou gravar com sua mulher, vacilão do [email protected]”. Christian levanta do seu lugar para esclarecer a história, ficando longe das câmeras que gravavam o podcast.

Queria ser uma mosquinha para ver tudo isso bem de perto.