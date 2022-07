Dynho sobre treta em podcast: “Se eu pegasse você, eu ia te quebrar, oportunista!”

Depois de ser questionado sobre o que teria acontecido no podcast, o muso do Privacy resolveu explicar o acontecido ao público

A vida da fofoqueira ficou agitada essa semana com Dynho Alves e Christian Figueiredo protagonizando uma treta ao vivo e a cores no podcast ‘Eu Fico Loko’. O muso do Privacy ficou estressado com as perguntas de Christian e acusou o entrevistador de debochar de sua cara por causa de seu trabalho com conteúdo adulto.

Dynho Alves se pronuncia após abandonar podcast pic.twitter.com/jokJy2Ps7N — Fofoquei (@FOFOQUEl) July 6, 2022

“Primeiramente quero pedir desculpas a Zoo que acabou sendo citada sem ter nada a ver com a história, todo mundo sabe porque tive essa reação e essa atitude, mas também só para ela. Peço desculpa só para ela “, iniciou Dynho.

O muso ainda contou que acredita que Chris tenha feito perguntas para desestabilizar sua postura no programa. “Não retiro minha palavra para seu marido, esse tremendo vacilão, do Chris, que tentou se aproveitar do momento para me desestabilizar na parada. Achou que eu iria para cima, achou que eu ia agredir”, disse.

“Eles estavam toda hora debochando da minha cara com bagulho de Only Fans, Privacy e Lumena. Achei mó tiração, porque esse é um trabalho como qualquer outro e eu não aceito ninguém ficar debochando de mim não. Na moral, você caiu no conceito, oportunista, vacilão. Você tem sorte que meu segurança estava lá e me jogou lá fora, se eu pegasse você eu ia quebrar você, oportunista”, finalizou Dynho.