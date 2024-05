Durante um evento em sua terra natal, Ivete conta como é seu relacionamento com as marcas

Amores, lembra que eu comentei na nota anterior sobre um evento de Marketing que a Ivete Sangalo participou lá na Bahia. Pois bem, em um determinado momento, a baiana comentou sobre sua relação com a criatividade e com as marcas ao longo da trajetória dessas três décadas de sua carreira.

“Na vida da gente, sob qualquer aspecto, é preciso criatividade, para não cair no marasmo dos problemas e das situações difíceis. É preciso trazer um respiro e criar possibilidades de caminhos criativos para a gente não se perder no dia a dia”, disse. Ivete ressaltou que a criatividade é algo que pode tanto ser exercitado diariamente tanto âmbito individual quanto praticado em conjunto.

ela comentou o universo da publicidade era algo que não conhecia no ínicio de sua carreira, mas disse que além das campanhas e produtos em si percebeu o quanto o relacionamento com marcas poderia ajudar a fortalecer e impulsionar sua carreira. “E porque tive a sorte de me associar a pessoas, grupos e marcas que tinham credibilidade junto a mim, eu era uma consumidora”, pontuou.

Ela mencionou algumas marcas teve relacionamentos de quase 20 anos e disse que apenas encerrou com elas porque a estratégia de comunicação dessas marcas mudou.

Segundo Veveta, as questões-chave para se associar a uma marca são como o produto se apresenta no mercado e como ele se relaciona como o público consumidor, no quesito reponsabilidade e qualidade.

Ela comentou que gosta de entender as marcas, no sentido de assegurar que possa colaborar com elas, e não costuma querer se impor: “Sou uma pessoa muito responsável. Primeiro, comigo mesma, porque só assim conseguimos ser com o outro”. E a partir do momento em que assina um contrato com uma marca, ela explicou que aí vira como uma madrinha ou tia: “Não foi a gente que pariu, mas não vamos deixar (a criança) correr para cima de um carro, você toma conta. Eu tomo conta das marcas”.