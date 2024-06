Amores, eu estou completamente encantada com esse festival, especialmente com a participação da ex-BBB Isabelle Nogueira, também conhecida como Cunhã.

Para quem não sabe, na noite de ontem iniciou as apresentações do Festival Folclórico de Parintins, onde a cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, surgiu da alegoria “Noçokem”.

Ao descer do carro alegórico e iniciar a sua apresentação, Isabelle surpreendeu a todos ao se transformar em uma onça pintada no meio do bumbódromo.