Dupla de Guilherme, Hugo assume affair com Maiara: “Expectativas bem alinhadas”

Cantei essa pedra no começo da semana e quem me ouviu pegou a notícia fresca da fonte. Aloca! Dupla de Guilherme, Hugo assumiu o seu affair com a cantora Maiara. Em entrevista concedida a Leo Dias, ele detalhou os planos do casal.

“Cara, a verdade é que, sim, estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos”, revelou Hugo.

Na sequência, o famoso esclareceu que os dois pretendem preservar a amizade. “(Somos) grandes amigos acima de tudo e é exatamente isso que queremos preservar”.