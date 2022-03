Bye, bye RBD: Dulce Maria revela que não haverá reunião nem turnê de shows

A eterna Roberta jogou um balde de água fria nos fãs da eterna banda ‘Rebeldes’

Péssimo dia para os fãs que acreditavam que seria possível um reencontro dos RBD´s, porque Dulce Maria apagou rapidinho o fogo da fanfiqueira após um 2021 cheio de boatos sobre um possível retorno da banda.

Dulce Maria revela que não haverá reunião nem turnê de shows (Foto: Reprodução)

Os indícios foram ainda mais alimentados depois do Tweet da mãe do integrante Christopher Uckermann, conhecido como Giovanni. “Para todos os fãs do RBD! Eu tenho um sexto sentido e não acho que estou errada, tudo vai sair bem! Nos vemos em breve”, escreveu em seu Twitter.

Dulce Maria, por sua vez, fez declarações ao programa Hoy, que colocaram um ponto final na história. “Nós tentamos, mas por várias coisas não foi possível”, completou a atriz.

Cancela o RBD para 2022 (Foto: Reprodução)

Parece que não foi dessa vez que reviveremos o sonho de ver a banda junta novamente. Uma pena, sinto saudade.