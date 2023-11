Dulce Maria fez questão de exaltar o funk brasileiro no último show do Rio

A última apresentação da banda no Rio de Janeiro foi marcada por inúmeras homenagens ao Brasil.

Olha amores, pelo que visto nos stories das minhas amigas, essa última apresentação da banda RBD em solo carioca fechou com chave de ouro e ficou marcada por momentos recheados de muita emoção. O show mal começou e uma queda de energia atrasou o show em quase uma hora interrompendo a abertura do grupo. Porém, isso não abalou a euforia dos fãs e dos mexicanos, que alem de vestir o verde e amarelo em suas roupas, exaltaram nossa cultura em cima do palco.

Assim como Christian Chávez que cantou e dançou “Voando ao Pará”, sucesso de Joelma durante a apresentação. A Dulce Maria exaltou horrores o funk brasileiro e como, 15 anos depois da vinda deles para o Brasil, o gênero musical rompeu barreiras e se tornou um sucesso nos quatro cantos do mundo.

“Eu sei que essa música vem de locais muito pequenos, onde às vezes não é permitido sonhar grande. Mas vocês conseguiram”, vibrou, levando os “rebeldes” ao delírio.

Dulce Maria falando sobre como o funk brasileiro cresceu internacionalmente 💙#SoyRebeldeTour pic.twitter.com/gcP9zvcHjm — We In The Crowd (@weinthecrowd) November 11, 2023