Dulce Maria convida Maiara e Maraisa e família de Marília Mendonça para show do RBD

Por ser um grande sonho de Marília Mendonça, a dupla sertaneja afirma que fará de tudo para comparecer ao show do grupo mexicano.

Amores, em entrevista a Billboard a dupla sertaneja Maiara e Maraisa revelou que elas receberam um convite mais do que especial da cantora mexicana Dulce Maria, para estarem presentes em um dos shows que ela fará com o seu icônico grupo musical RBD, aqui no Brasil. Vale ressaltar que, além da dupla sertaneja, toda a sua equipe e a família da finada cantora Marília Mendonça também foram convidados para irem para o show.

“Vai ter o show do RBD, né? E a gente recebeu um convite especial da Dulce Maria pra ir no show e eu to querendo muito ir, né? A gente tá tentando se organizar para ir porque, todo mundo sabe que a Marília gravou uma música com a Dulce e a gente sabe do carinho que ela tinha. Como ela fez isso com tanto amor e tal, e eu queria ir porque eu queria encontrar com a Dulce, porque é um pedido da nossa presença. Ela quer conhecer a gente também”, revelou Maiara.

Apesar de não acompanhar o trabalho de Dulce com o grupo mexicano, a sertaneja garante que a cantora sempre foi uma grande inspiração para ela e afirma que será uma honra assistir o show, em especial por esse ser um grande sonho da nossa eterna rainha da sofrência, Marilia Mendonça.

“Eu não acompanho o RBD, mas eu sempre viela como uma inspiração… e quando ela me convidou, convidou a nós, convidou todo mundo, nossa equipe e a família da Marília, foi pra mim uma honra e eu vou fazer de tudo pra estar ela e conhecê-la, né? Ver o show vai ser uma honra pra mim!, finalizou a cantora brasileira.