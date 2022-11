Dudu Farias alfineta Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Participação do ex-casal no podcast ‘PodCats’ atiçou a curiosidade da web

Olha ele! Para quem achou que Dudu Faria iria ficar calado diante da participação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no ‘PodCats’ se enganou. O stylist usou os stories para alfinetar o ex-casal e chegou a falar de um “falso amor”. Não sei vocês, mas para o bom entendedor, um pingo é letra.

“Ideal seria que todas as pessoas soubessem amar, o tanto que sabem fingir”, dizia a frase com Dudu finalizando: “Eu só de olho no crico!”.

Vale lembrar que Lucas e Dudu trocaram unfollow, mas em tempo conseguimos ver que Dudu segue Lucas, mas Lucas continua sem o seguir.Para quem não sabe, o nome do stylist esteve junto aos rumores da separação que incluiu uma traição de Carlinhos por uma pessoa apresentada por Farias. Eita!