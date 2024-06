Dudu Camargo reafirma que não tinha tretas com Marcão do Povo

Dudu Camargo esteve no ‘Fala Que Eu Te Escuto’ e falou sobre as notícias que dizem que ele era uma pessoa difícil de trabalhar dentro do SBT. O ex-contratado de Silvio Santos ressaltou que jamais teve rusgas no ambiente de trabalho e disse que Marcão do Povo foi o primeiro e um dos poucos que mandou mensagens quando ele saiu da emissora.

“Não houve desavença, falaram que eu brigava. Todo mundo que dividia o programa diziam que eu brigava com aquela pessoa”, disse.

Ele ainda completou: “As matérias dão mais cliques. Depois que eu saí do SBT recebi uma mensagem do Marcão do Povo, uma das poucas pessoas. Não tem nada dessas questões que quiseram implementar, não houve nada disso nem quando dividi jornal com a Joyce Ribeiro e Karyn Bravo”, finalizou.