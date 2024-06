Dudu Camargo quebra o silêncio sobre supostas fezes em seu camarim no SBT: “Não é do meu feitio”

Dudu Camargo, ex-contratado do SBT, tocou novamente no assunto sobre ele que repercutiu na internet, e que também desencadeou sua demissão na emissora. Em 2023, viralizou um acontecido catastrófico sobre o camarim de Dudu.

“Achei muita covardia vincular minha saída do SBT a esse episódio maluco. Quem soltou essa notícia foi um portal que a Record já processou diversas vezes e quis viralizar em cima da minha demissão”, acusou o apresentador ao dar uma entrevista no Link Podcast.

“Não é do meu feitio [rebater polêmicas]. Sempre fui detonado, esta não foi a primeira polêmica em que me envolvi. Já vinha, desde o começo da minha trajetória, lidando com notícias negativas que foram criando [a meu respeito]. Penso que, sempre que falar nessas fake news, estarei propagando-as”, tentou se defender o comunicador de 26 anos.

“Não sei se partiu do próprio site ou de alguém mal-intencionado dentro da emissora, mas a ideia era tentar manchar minha imagem para que eu não conseguisse emprego em lugar nenhum. Se a demissão veio lá de dentro [do SBT], provavelmente a história também”, relatou o atual contratado da TV Meio.

Diante disso, ele analisou uma declaração de Leão Lobo no momento. O colunista da RedeTV! comentou que o camarim de Camargo tinha mal cheiro.

“Lamento que esse tipo de declaração venha do Leão Lobo, alguém por quem tenho um carinho grande. [Mas] uma pessoa inteligente, que quer ver resultado e gerar engajamento, é claro que vai comentar esse assunto. Basta ver que os recortes em que ele fala sobre isso batem recordes de visualizações”, comentou.

O novo contratado da TV Meio, conta que não teve paz e que foi muito perseguido no lugar onde trabalhou por quase 7 anos, contratado de 2016 a 2023, ele apresentou o programa Primeiro Impacto e participou do Fofocando com o Homem do Saco.

“Todo mundo sabe que quem Silvio Santos apadrinhava era perseguido lá dentro. Fui mais ainda porque eu não era um repórter que ele deu uma oportunidade, não era alguém de bastidor, mas sim do vídeo. Estava ocupando duas horas da grade diária, em rede nacional, apresentando um jornal e quebrando paradigmas”, apontou.

“Eu até fico feliz quando encontro jovens que me param e falam que a minha entrada no jornalismo foi inspiradora, principalmente por conta da pouca idade. Eu realmente não me limito e não se pode pode limitar um profissional por causa da idade dele”, desabafa Dudu.

“Apesar de muitos fazerem televisão para eles, para o ego deles, tem aqueles que valorizam o resultado. Televisão é uma empresa como qualquer outra. Então, o profissional precisa dar resultado. Mas eram eles lá dentro [departamento de jornalismo] que faziam”, incentiva.