Dudu Camargo quebra o silêncio e se pronuncia a respeito das declarações de garoto de programa

O jornalista que foi supostamente exposto, negou as declarações de Arthur Mondelo e criticou a proporção que o caso ganhou.

Amores, mais cedo trouxe para vocês as supostas revelações que o garoto de programa Arthur Mondelo fez envolvendo relações sexuais com o ex-apresentador so SBT Dudu Camargo. Porém, após a repercussão que esse caso teve, em nota enviada ao portal ‘Terra’, o jornalista negou que já tenha tido qualquer tipo de contato com o profissional do sexo.

Arthur Mondelo, o garoto de programa que sofreu "acidente" na cama com o comunicador que foi demitido de sua emissora, se pronunciou sobre o ocorrido:



"Um garoto novinho, jornalista, era colírio dos olhos do Silvio Santos. Não foi uma diarreia, ele apenas me sujou." pic.twitter.com/B8j3jhEopX — PAN (@forumpandlr) July 31, 2023

“Nunca tive nenhum tipo de contato pessoal, amoroso, sexual ou virtual com essa pessoa do vídeo. Nunca nem conheci pessoalmente, nem troquei mensagens na vida com o personagem do vídeo”, iniciou Dudu Camargo.

Continuando, o ex-apresentador do SBT se declarou indignado com a repercussão que o caso teve, e criticando a forma com que o seu nome foi utilizado, ele defende que as informações devem ser averiguadas antes de serem divulgadas, para evitar a propagação de fake news.

“Até me chama atenção alguém que trabalha com jornalismo publicar algo sem nenhuma prova de alguém só porque ouviu de uma pessoa uma história que envolve um nome conhecido. Fake news devemos combater e não propagar. O mínimo que esperava dos sites que propagaram essa fake News era procurar-me para pelo menos me ouvir na prática do bom jornalismo”, finalizou o jornalista.