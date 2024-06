Dudu Camargo deixa Rede Meio Norte para ser candidato a vereador

Genteee, olha o babado quentíssimo que acabou de chegar no meu WhatsApp: o apresentador Dudu Camargo pediu demissão da TV Meio. O jornalista pegou todo mundo de surpresa ao anunciar que vai deixar o comando do “Brasil 40 graus”. Ele foi contratado pela emissora de Teresina, no Piauí, em novembro do ano passado. O ex-queridinho de Silvio Santos contou os seus motivos ao tomar essa decisão, mas nos bastidores a saída do apresentador causou muito burburinho.

Segundo o portal EM OFF, Dudu Camargo vai ficar na TV Meio apenas até o dia 28 de junho. De acordo com os diretores da emissora, o apresentador afirmou que está deixando o comando do programa policial para se dedicar à carreira política. O eterno pupilo de Silvio Santos ressaltou que pediu demissão do canal para concorrer ao cargo de vereador em São Paulo.