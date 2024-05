Dudu Azevedo relembra romance com Giovanna Ewbank: “Ela é o máximo”

Dudu Azevedo conversou com o jornal O Globo e revelou detalhes de seu término com Giovanna Ewbank. O ator ressaltou que o término dos dois foi bem amigável e que conheceu a atriz antes dela conhecer o seu atual companheiro, Bruno Gagliasso.

“Eu fui a última pessoa com quem a Giovanna ficou antes de colar com o Bruno. Eu fiquei um tempinho com a Giovanna antes de eles se juntarem, acho que foram uns dois meses, um mês e meio“, disse ele.

Na sequência, Dudu garantiu que o término foi amigável e a amizade permanece forte. “Ela é o máximo. Fico muito feliz de ver a família que eles formaram. Isso só engrandece a todos nós, o fato de sermos amigos e já termos passado pela vida um do outro. Todo mundo tem história, todo mundo tem um passado e todo mundo se respeita. Não há razão para isso ser algo desconfortável entre a gente. Torço pela felicidade dela e do Bruno ao máximo“.

A história do relacionamento entre o artista e Giovanna repercutiu após ele participar do programa “Surubaum”, apresentado pela loira e Gagliasso. Na ocasião, o marido da atriz comentou sobre o caso que os dois tiveram e confessou que Azevedo dispensou Ewbank. “Foi totalmente de surpresa, eu jamais imaginaria que o Bruno iria falar sobre isso ali e daquela maneira. Foi a maior saia justa de todas (risos). Mas foi divertidíssimo, e o programa tem esse tom“, finalizou.