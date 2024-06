Duda Reis fala sobre relacionamento abusivo: “O abusador te afasta da sua rede de apoio”

Não é de hoje que sabemos do passado de Duda Reis que passou por um relacionamento abusivo nas mãos de Nego do Borel. Na época, a influenciadora fez um longo desabafo em suas redes sociais contando detalhes sobre tudo que se passava em 4 paredes com o artista. Hoje, ela abre o seu coração, e em conversa para o videocast ‘Na Palma da Mari’, ela faz um alerta. As informações são da Caras.

“O abusador te afasta da sua rede de apoio, então você não vai ter clareza de percepção, então não vai conseguir enxergar. E muitas mulheres se sentem culpadas depois por não terem percebido os sinais. Mas a gente não pode se culpar dessa maneira”, confessa.

“Você é condicionada a sentir culpa o tempo inteiro, então é uma coisa que você tem que tirar do seu cérebro, do seu subconsciente e que leva um tempo, entendeu? E com terapia e com uma rede de apoio em volta você consegue”, complementa.

Em janeiro de 2021, ela acusou o cantor por lesão corporal e outros crimes que se enquadram como violência doméstica.