Duda Nagle sofre cancelamento na web depois de citar valores de Sato como motivo de separação

Seguidores e fãs do casal chegaram a comparar as felicitações de João Vicente e Duda no aniversário de Sabrina Sato

Xiii, a coisa ficou complicada depois que os perfis oficiais de Sabrina e Duda se pronunciaram diante do término do casamento dos dois. Enquanto Sabrina foi para uma linha mais sentimental, Duda mostrou que os dois não tem compatibilidades em diversos pontos. O texto do muso gerou o maior burburinho na internet e alguns chegaram a comparar o tratamento dele a Sato nas redes sociais.

No texto, os internautas ainda apontam que ele se referiu ao casamento dos dois como “noivado” e que o fim estava claro quando ele deu por conta que o casal tinha “valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar”. Duda ainda pediu “perdão ao papai do céu” pela separação.

Não menos importante, a internet reviveu as felicitações que João Vicente deu para a apresentadora no seu aniversário comparando com a de Duda Nagle, e fica claro que o casal já enfrentava dificuldades no casamento.