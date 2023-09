Drika Marinho defende Iza de comentários sobre seu peso e corpo

A influenciadora não deixou barato os haters que fizeram comentários sobre o corpo da cantora depois de sua apresentação no The Town

O que? Iza foi parar na boca do povo após sua apresentação no The Town e muitos disseram que ela estava gorda e que os quilinhos a mais estavam a deixando irreconhecíveis. Os comentários chegaram no ouvido de Drika Marinho que defendeu sua amiga com unhas e dentes.

“Iza ganhou uns quilinhos, né? Quase não reconheci”, afirmou a usuária em print postado pelo Alfinetei.

“Quilinhos tem a língua dessa mulher. A Iza tá maravilhosa. É um mulherão em todos os sentidos”, elogiou a bailarina, que é casada com André Marinho, com quem tem dois filhos.