Drica Moraes reage após Enrique Diaz revelar que eles já viveram affair

Que? Eu tô passada e chocada com Enrique Diaz dando com a língua nos dentes e contando detalhes sobre o affair que viveu com Drica Moraes. Em entrevista com Cissa Guimarães, ele contou que os dois namoraram quando eram mais jovens e ele teve que fugir pela janela do apartamento dela ao ficar sozinho no local.

“Não tinha celular na época! Eu deixei a chave na escrivaninha da sala, caso ele precisasse sair! E não era terceiro andar (com térreo, play e garagem soma seis andares). Ele estava pelado! Fiquei nervosa da minha família pegar ele”, disse ela nas redes sociais.

Na entrevista na TV, Enrique contou: “A gente namorou. Eu fui para a casa dela, a gente estava namorando e tal… Ela teve que sair e me trancou dentro do quarto. Acho que ela tinha medo de a mãe chegar e ver”, disse ele.

E completou: “Ela vai me matar que eu estou contando essa história. Cara, eu tive que sair pela janela. Era o terceiro andar. Eu tive que sair pela janela e passei da janela do quarto para a janela da sala para poder ir embora. Enfim, memórias da gente”.

Drica ainda comentou que o local onde os dois estavam tinha na verdade seis andares e que ele saiu pelado do local. Essa serviu a fofoca do chá (risos).