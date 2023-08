Drica Moraes fica irritada com jornalista quando é questionada sobre contrato com a TV Globo

De acordo com Lucas Pasin, a atriz está sem contrato fixo com a emissora e estrelou ‘Os Outros’ na Globo Play, que é aclamado pela crítica e os internautas

Gente, minha musa, Drica Moraes, que eu tanto gosto, não gosta nada de falar sobre seus contratos com a Globo, mesmo não tendo sido renovado com grandes papéis. Minhas amigas aqui do Leme amam Drica e falam que ela é um pouco explosiva quando é questionada sobre sua vida profissional e seus contratos, não só sobre a TV Globo.

A atriz confirmou que está sem contrato com a emissora em entrevista à Lucas Pasin durante o Grande Prêmio de Cinema Brasileir, no Rio de Janeiro e mostrou que não gostou de ser questionada sobre o assunto. “Nada excepcional”, disse ela.

“Vai fazer quantas perguntas? Quer me chamar para jantar também? Na minha vida ter contrato por obra não é novidade. Tive até pouco tempo um contrato mais longo, mas não sempre assim”, declarou.