Drica Moraes e Chay Suede serão mãe e filho em ‘Travessia’

De acordo com Patrícia Kogut os dois terão uma relação super próxima

Quero que vocês entendam a minha alegria por poder estar contando tantas notícias boas para vocês sobre as novelas que vão chegar nas telinhas da Globo ainda esse ano. Travessia vai suceder Pantanal, mas já está prometendo tanto que não estou me aguentando. De acordo com Patrícia Kogut, Drica Moraes será mãe de Chay Suede na nova novela.

A atriz contou para a jornalista que a relação dos dois será intensa, como a incestuosa tragédia de Édipo e Jocasta, aquela boa e velha história Grega de arrancar os cabelos com a pinça.

Como toda velha e boa história grega, eu espero que as tragédias sejam marcantes nessa novela ou pelo menos na trama dos personagens que estarão envolvidos na relação incestuosa.

Se ansiedade matasse, eu estaria mortíssima.