Drake já foi preso na Suécia

Rapper confirmou o kikiki que tomava conta da internet

Caros leitores, deixei esse assunto em off para poder confirmar todo o bafafá que corria nos bastidores da carreira de Drake, mas o rapper confirmou que já foi preso na Suécia. O cantor utilizou seu Instagram para contar para os fãs e amigos, o clique mostra um folheto com seus direitos no país europeu.

“Informações para suspeitos de um crime e posteriormente detidos”, mostra o título do folheto. Logo abaixo a palavra ‘polisen’, que significa “polícia” em sueco.

O folheto ainda conta que uma pessoa presa no país pode ser interrogada por um máximo de seis horas ou ser levada sob custódia.

“Quero ver a família Ibiza Chubbs”, escreveu na legenda do post. Como podemos imaginar o rapper foi preso por causa de acusações relacionadas ao uso de maconha.

Drake chegou em seu jato particular, apelidado de Air Drake, para curtir em um clube sueco.