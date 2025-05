Drag queens brasileiras assinam figurinos de Lady Gaga; peças homenageiam o pais

No show gratuito que parou Copacabana no último sábado (3), Lady Gaga surpreendeu o público com figurinos à altura da expectativa para a performance — e com um detalhe especial: foram criados pelas mãos talentosas de três drag queens brasileiras.

Shandra, Poseidon e Joselito The Clown fizeram parte da equipe responsável pelos looks dos dançarinos e também colaboraram na construção de dois figurinos usados por Gaga, ambos com as cores verde e amarelo, em homenagem ao Brasil.

Gaga apareceu usando roupas vibrantes nas cores da bandeira brasileira, com a adição de uma ideia ousada e fashion que teve assinatura nacional. O trio mergulhou em três dias intensos de trabalho ao lado da equipe da diva pop.

Declarações

No X (antigo Twitter), Shandra compartilhou: “tô chegando em casa e às vezes eu nem acredito na minha vida, sabe? Ainda tô em êxtase em ter trabalhado pra Lady Gaga. Muito grata em como a equipe dela nos deixou fazer parte tanto nos figurinos dos dançarinos, como da própria Gaga. Me sinto abençoada e honrada”.

Já Poseidon, drag queen recifense, escreveu: “13 anos esperando ela voltar! Hoje eu posso falar que vivi os 3 dias mais intensos da minha vida. Ainda estou em choque, tudo o que eu vivi trabalhando pra Lady Gaga nesses dias só me provam que sonhos acontecem e não importa o tempo! Acredite em você”.

Joselito The Clown expressou a emoção no Instagram: “gratidão é a palavra para descrever a honra que foi costurar para Gaga. Foram 3 dias muito intensos, ver o produto de nosso trabalho no palco traz um sentimento de recompensa indescritível. A equipe de costureiras entregou tudo de si, e ver nosso trabalho no palco é a maior forma de recompensa”.

O trio, que já brilha no cenário drag nacional, agora tem no currículo nada menos que Lady Gaga. E não só isso: deixaram uma marca fashion inesquecível em um dos momentos mais icônicos da história recente da música pop no Brasil.