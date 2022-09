‘Drag Me As a Queen Celebridades’ será gravado na casa de Gkay

Influenciadora abre as portas da sua casa para receber produção

Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita Von Hunty serão muito bem recepcionadas na casa de Gkay, uma das participantes do ‘Drag Me As a Queen’, série do E! Entertainment. A musa passará por uma transformação completa desde o visual até sua postura e nome de batismo. Amo!

A estreia acontece no dia 18 de outubro, de acordo com a jornalista Patrícia Kogut, às 20h, ou seja, não dá para perder.

Quero ver como a musa vai se sair no meio disso tudo, afinal ela já adora um evento fashion que mistura muita cor e brilho.