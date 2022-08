Dra. Deolane desmente entrada em “A Fazenda” e afirma: “Mamãe precisa estar aqui pra votar 13”

Estou escrevendo aqui e até bocejando de tanta preguiça, como já dissemos para vocês, nossa futura Senadora desmentiu boatos que estaria no reality “A Fazenda”. Pela manhã alguns sites de notícias deram que a advogada teria contratado inclusive uma assessoria enquanto estivesse confinada em uma rede social ela publicou dizendo que não estará no reality por causa das eleições: Eu tenho que votar meu povo! Mamãe precisa estar aqui pra votar no 13”, escreveu ela.

Após rumores de participação em reality advogada desmente (Foto reprodução Twiter)