”Rabo de baleia ou cabeça de sardinha”: Formação de DR no Power Couple tem caos instalado por Albert!

Foi uma baixaria essa formação de DR que só por Deus que está no céu!

A formação de DR — o paredão do Power Couple — desta quarta-feira, (11), foi confusão e gritaria! Se era quebra power que o público queria, ele teve! Só para se ter uma ideia, assiste esse vídeo abaixo, leitor(a)!

E o grande protagonista do caos foi Albert, marido de Adryana Rapaziada, que não recebeu bem o voto de Cartolouco nele e disse poucas e boas sobre o comportamento do jornalista na treta de Matheus Sampaio e Hadballa no domingo, (8). Cartolouco justificou o voto, porque disse que durante a briga ouviu ele dizer que queria que eles brigassem e se batessem. “Aquilo não faz parte de jogo limpo. Aquilo é jogo feio”, disparou o jornalista.

"Aquilo não faz parte de jogo limpo. Aquilo é jogo feio" 🔥 ⚡ #DRPowerCouple pic.twitter.com/x6zg2abuIl — Power Couple Brasil (@powercouple) May 12, 2022

“Não adianta pregar amor, fazer VT para um monte de gente e depois derrubar uma prateleira com a foto de todo mundo, também nos ofende. Todo mundo que está participando e a produção que se empenha em fazer o cenário. O que importa são as atitudes. O Cartola pesa nas tintas (…). Eu chamei pra conversar e ele virou as costas”, rebateu Albert. Cartolouco disse que não se lembra e que em momento nenhum o marido de Adryana levantou para separar a briga. E o rapaz rebateu dizendo que não faria isso, porque cada um é responsável pelas atitudes. VISH!

E Albert seguiu entregando entretenimento, ‘tá? Depois ele discutiu com Bruno Passa — que ninguém sabe quem é, só Carelli — e usou até o termo “rabo de baleia ou cabeça de sardinha”. O que ele quis dizer? Quem é “rabo de baleia” pensa dualmente, com os outros, e “cabeça de sardinha” pensa por si só. E adivinha? Passa vestiu a carapuça do “rabo de baleia e disse que não gostou do comentário. “Ele ‘tá abrindo a boca pela primeira vez”, disparou Albert.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parece que o discurso do Albert não agradou… 👀 #DRPowerCouple pic.twitter.com/nffICJCw3g — Power Couple Brasil (@powercouple) May 12, 2022

O que vocês estão achando dessa discussão entre Albert e o Bruno? 👀 #DRPowerCouple pic.twitter.com/BtACf6dy9f — Power Couple Brasil (@powercouple) May 12, 2022

Leitor(a), confesso: Power Couple é meu reality show favorito! Eu amo que amo! E agora na DR estão: Adryana e Albert x Nahim e Andreia x Mila e Daia! NINGUÉM TOCA NO ALBERT E NA ANDREIA HEIN? Os instaladores do caos!