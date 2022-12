Doutora Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, pede para Rainha Matos parar de passar vergonha com a história dos seguranças

A advogada garante que se quisesse bater em alguém bateria lá em São Paulo mesmo, pois é mais fácil.

Gente, e as polêmicas não param! Após mais cedo contei pra vocês que a Rainha Matos está andando com seguranças pela Farofa, com medo de que Deolane vá ao evento, né? Pois é, na tarde desta terça-feira (06), a irmã de Deolane, a advogada Dayanne Bezerra utilizou os seus stories para debochar daqueles que estão com medo dela e de sua irmã.

“Povo, tem gente passando vergonha. Tem uma andando com quatro seguranças, tem outra andando só com um, e com medo de mim, achando que eu vou bater nelas”, sem citar nomes ela começou a contar.

Mostrando que não estava ali atrás de confusão, a advogada garantiu que se quisesse fazer algo contra alguém não teria ido para a Farofa para fazer. “Meu povo, se eu quisesse encostar em alguém, fazer alguma coisa com alguém, eu não vinha lá de São Paulo pra Farofa pra fazer isso não, eu fazia por lá mesmo, que é mais fácil de achar.”

Para finalizar, ela ressaltou o fato do programa (A Fazenda) já ter acabado para a sua família e ainda debochou: “Gente, o programa acabou, parem de passar vergonha, porque eu nem lembro que vocês existem, beijo da Day pra vocês!”.