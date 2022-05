Doutor Peludo desativa perfil no Twitter e fãs pedem a abertura de um Onlyfans

O Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) investiga o caso do médico que postava vídeos íntimos com os pacientes

Gente, na boa, eu não tenho esse tipo de fetiche e acredito que esse Dr. Peludo deve estar sendo altamente procurado pelo Conselho Regional de Medicina. Depois da médica exposta na TV apareceu um novo médico com uma atitude um pouco perturbadora. O chamado de ‘Doutor Peludo’, que gravava cenas de sexo com pacientes no consultório, teve sua conta desativada no Twitter e os fãs pediram a abertura de uma conta no Onlyfans.

“Informo a todos que apesar de este ser um perfil fã clube do Dr peludo (também conhecido com o user @peludoAN), venho informar a todos que o mesmo desativou o perfil, levando consigo todo seu conteúdo. O acervo inestimável que perdemos… De tempos em tempos queimam uma Alexandria”, escreveu a página de fãs do conteúdo do médico.

Informo a todos que apesar de este ser um perfil fã clube do Dr peludo (também conhecido com o user @peludoAN), venho informar a todos que o mesmo desativou o perfil, levando consigo todo seu conteúdo.

o acervo inestimável que perdemos… de tempos em tempos queimam uma alexandria — fã clube Dr Peludo 🩺👨🏻‍⚕️🥼 (@jeff_nunnes) May 25, 2022

Os fãs do Doutor Peludo pedem justiça pela conta desativada e pelo motivo que o médico virou notícias em todo o Brasil. “Eu tô com ele até o final. Pra mim ele nunca vai perder a carteirinha do CRM (conselho regional da mamada)”, escreveram na página do Twitter.

Gente, é isto, eu sou fã do dr peludo/peludoAN pronto e acabou. Eu tô com ele até o final. Pra mim ele nunca vai perder a carteirinha do CRM (conselho regional da mamada) #NewProfilePic pic.twitter.com/QDU5h4LWNT — fã clube Dr Peludo 🩺👨🏻‍⚕️🥼 (@jeff_nunnes) May 25, 2022

O Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) investiga um médico infectologista que atua no Distrito Federal por supostamente fazer sexo com pacientes e até colegas de profissão. “Consultório me dá um tesão da p*”, escreveu o médico, identificado como Lino Neves, na legenda de um post.

Socorro, meu pai! Quando pedem um atendimento diferenciado o brasileiro leva ao pé da letra, né?