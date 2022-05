Internet cobra plano de carreira da Globo para Douglas Silva

Notícia de Jade Picon em ‘Travessia, nova trama da emissora, gerou burburinho nos internautas

Segura firme, dona Globo, porque o povo tá possesso. Além da classe de atores aos nervos com a Globo após a contratação de Jade Picon para um dos papéis disputados para ‘Travessia’, nova trama da emissora, a internet quer saber: O que vão fazer com Douglas Silva?

Douglas Silva protagonizou um filme indicado a QUATRO Oscars, mas quem vai virar protagonista de novela é a Jade Picon — Márcio Paulo (@omarciopaulo) May 10, 2022

Muito legal a Jade ter conseguido um papel na próxima novela da Globo… mas e o DG? Cadê as novidades da Globo sobre ele? O cara merece protagonismo. Baita ator!!! pic.twitter.com/usrEMtU6e5 — Central Reality (@centralreality) May 10, 2022

Anna Rita foi uma das atrizes que usou suas redes sociais para problematizar a contratação de Jade Picon como atriz, mesmo sem DRT. O burburinho chegou até DG, que mesmo sendo um grande artista não tem planos com a Globo, mesmo depois de algumas aparições no ‘Encontro com Fátima Bernardes’.

Vale lembrar que Douglas tem uma carreira internacional, como ator, sendo reconhecido por grandes nomes do cinema e papéis icônicos. Com 10 anos, ele recebeu seu primeiro papel profissional em um longa, dando vida a infância do bandido Dadinho em ‘Cidade de Deus’, filme que foi indicado ao Oscar em 2004.

Douglas Silva com 10 anos atuando em Cidade de Deus (Foto: Reprodução)

E não para por aí, o muso também ficou muito conhecido por interpretar Acerola na série ‘Cidade de Deus’, da TV Globo. Com essa atuação DG chegou a ser o primeiro brasileiro indicado ao Emmy Internacional. Vai desperdiçar essa, dona Globo?

A última novela que Douglas Silva fez uma participação impecável, foi ‘Amor de Mãe’, em 2019. A trama foi muito aplaudida pela crítica e na trama DG dava a vida ao personagem Marconi, que leva a vida no crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não sei o que vão fazer, mas sei que quero imediatamente um papel para Douglas! Minhas amigas do Leblon concordam comigo. Queremos ver aquele sorriso deuso no plim plim.