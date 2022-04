Esposa de Douglas Silva conta que casal passava por aperto financeiro antes do BBB

Carol Samarão, esposa do brother, comentou que os prêmios do programa vieram em uma boa hora

A vida de Carol Samarão e Douglas Silva foi fortemente afetada pela pandemia e a gente nem sabia. A esposa do brother contou para a coluna da Patrícia Kogut, no Jornal O Globo, que eles tiveram que vender o carro e que os prêmios do BBB22 vieram em uma boa hora.

É válido lembrar que DG é um dos participantes mais premiados da edição. O muso já garantiu dois carros, R$60 mil no aluguel de apartamento ou casa, além de diversos outros brindes.

Casal está junto desde 2008 (Foto: Reprodução)

“Ele ter ganhado esses prêmios já deu um alívio para a gente. Quem não quer? E estávamos sem. Com a pandemia e as restrições, não havia tanta gravação. E (a crise) afetou muita gente, né? Tivemos que nos desfazer do carro que tínhamos”, contou Carol para Patrícia.

O casal são pais de duas meninas, Maria Flor, de 10 anos, e Morena, de 1 ano. A mãe conta que como a família cresceu eles pretendem morar em um lugar maior. “Temos casa, mas há um tempo queríamos nos mudar. Acabou que não conseguimos. Queríamos vender o apartamento. Com esse prêmio de um ano de aluguel que ele ganhou, podemos antecipar a mudança e deixar para vender sem tanta pressa”, comentou.

Carol atua como psicóloga e investiu muito em seu perfil no Instagram, que já passa de 110 mil seguidores. Os próximos planos é investir ainda mais nos vídeos dentro da plataforma para aproveitar o crescimento.