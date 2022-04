Acerola caiu do pé! Douglas Silva é o primeiro eliminado da Prova de Resistência do ‘BBB22’

O ator foi eliminado por uma distração!

E cada vez temos mais a confirmação de que Eliezer é nosso Fiuk do ‘BBB22’, viu? Na manhã desta sexta-feira, (22), Douglas Silva foi eliminado, por uma besteira, da ‘Super Prova de Resistência’ do ‘BBB22’.

Na estação do porta-malas, o ator deixou uma luva de boxe de fora do carro FIAT e foi desclassificado depois de mais de dez horas de disputa. Com a desclassificação, o ator de ‘Cidade de Deus’ já está no último paredão do reality show.

No momento, Eliezer, Arthur Aguiar e Paulo André estão na estação onde ficam dentro do carro e aparentemente, estão muito bem. Ou seja, a prova vai muuuuuito longe ainda.

No programa “Mais Você” com Ana Maria Braga, Scooby recebeu a notícia da desclassificação do amigo e se chateou, mas disse ter certeza que Paulo André vencerá a prova pelos amigos. Será?