Dora Figueiredo sai da Farofa da Gkay direto para o BBB23

Influenciadora vai parar no Camarote do reality de sucesso da Globo e promete causar com muita lição de moral

Sim gente, teremos Dora Figueiredo no BBB23. A musa aprontou poucas e boas na Farofa da Gkay e sai de lá direto para a casa mais vigiada do Brasil. De acordo com o meu amigo, Léo Dias, a influenciadora está prestes a furar a bolha da internet e se tornar uma figura de notoriedade nacional. Vale ressaltar que Dora é uma ativista e tanto nas redes sociais, sendo um exemplo de feminsita que defende o corpo das mulheres nas redes sociais.

A musa tem mais de 750 mil seguidores no Instagram e 2 milhões de inscritos no YouTube. Seu nome cresceu ainda mais depois que a musa revelou que passou por um relacionamento abusivo com o influenciador, Otávio Albuquerque.

Hoje, ela está envolvida em diversos projetos de causa feminina, principalmente projetos encabeçados pelo feminismo, ou seja, machistas não passarão despercebidos por ela dentro da casa. Na Fraifa ela ainda expôs o caso que fez Tirulipa ser expulso da festa de Gkay.

Dora também sofreu alguns cancelamentos na internet depois de comer um café da manhã que chegou na sua casa por engano e por criticar as pessoas do Sul do Brasil.