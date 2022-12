Dora Figueiredo diz já ter beijado mais de 10 pessoas na primeira noite da Farofa

Influenciadora revelou estar atrás da coroa da pegação que passa de edição em edição e hoje pertence a Viih Tube

Xiii gente, já estão falando em coroa de pegação? Acho cedo ainda para termos uma ganhadora ou ganhador da pegação dentro da Farofa da Gkay, mas sei que a competição ainda está acirrada entre os participantes. Dora Figueiredo disse que beijou mais de 10 pessoas na primeira noite de festa, será que ela consegue superar Karoline Lima?

Para os seus seguidores ela contou que beijou um total de 14 pessoas na primeira noite, não escondendo nada ao ser questionada sobre os beijos na Farofa.

“Atualmente, estou na contagem 14. Agora vou dormir, 7 horas da manhã, já deu 24 horas acordada”, disse ela. “Sou a do beijo. Inclusive, estou com seis e contando. Mal começou a Farofa estou on e roteando. Não perco a oportunidade, estou aqui para pegar a coroa da rainha Viih Tube”, comentou em entrevista para o Multishow.