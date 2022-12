Dora Figueiredo beija filho de Valesca Popozuda e funkeira investe: “Que ele não seja ciumento”

Influenciadora contou que já pegou a cantora na edição passada da Farofa da Gkay e nesta pegou Mc Pablinho

Se tem uma coisa que rola na Farofa e a gente ama é uma boa pegação, os famosos nem tentam negar os fatos e usam as redes sociais para causar ainda mais buzz. Dora Figueiredo contou que pegou o filho de Valesca Popozuda, Mc Pablinho, mas vale lembrar que ela também já pegou a mãe do rapaz ano passado. Valesca não perdeu tempo e disse querer remember com a influenciadora.

“Gente, e eu que peguei o filho da Valesca Popozuda na Farofa sem saber, sendo que já peguei a mãe dele”, escreveu Dora.

Valesca não perdeu tempo e partiu para cima no ataque: “Que ele não seja ciumento, porque eu já vou chegar querendo bis”, provocou. “Vem que eu tô te esperando mamiii”, respondeu Dora.