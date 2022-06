Dona Ruth canta ‘Estrelinha’ em homenagem a filha, Marília Mendonça

Mãe da cantora vítima de um acidente aéreo acompanhou a dupla Henrique e Juliano em show neste final de semana em Goiânia

Caro leitor, se você pudesse ver o estado do meu teclado depois de escrever essa matéria levaria em consideração que não só caiu um cisco no meu olho com o eu realmente me emocionei. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, subiu no palco esse final de semana em um show de Henrique e Juliano para cantar ‘Estrelinha’.

pic.twitter.com/lxGLyj7wru o show de HeJ hoje foi muito especial, pq a tia Ruth (mãe da Marília Mendonça) subiu no palco p cantar estrelinha, música em q a Marília fez feat e após o ano passado se tornou ainda mais especial. Foi lindo de acompanhar ❤ @HeJOficial @donaruthoficial — tha do agaejota (@impassedohej) June 6, 2022

O show aconteceu na cidade de Goiânia e o público foi às lágrimas com a homenagem de Dona Ruth para a filha que, com toda certeza, se tornou um linda estrelinha lá no céu.

Marília Mendonça foi vítima de um acidente aéreo no dia 05 de novembro do ano passado, e até hoje suas músicas são um sucesso, principalmente com o projeto ‘Patroas’, ao lado de Maiara e Maraisa.