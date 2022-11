Dona Gkay anuncia que deve levar seus convidados de Boeing

A famosa “Farofa da Gkay”, acontecerá nos próximos dias 5,6 e 7.

Como se já não bastasse proporcionar aos seus convidados uma festa a nível de um festival, com entrada, hospedagem, alimentação e bebidas, tudo de graça, a empresária e influenciadora Gkay, anunciou na manhã desta quarta-feira (09), que ela irá fretar um avião para levar os seus convidados, para ir a tão esperada Farofa da Gka.

O anúncio foi feito através de duas publicações no instagram, sendo uma um vídeo e a outra um carrossel de fotos, com as seguintes legendas: “Sim, esse ano teremos um AVIÃO da farofa para nossos convidados. Apertem os cintos e aproveitem a viagem” e “A farofa esse ano começa no ar”, respectivamente.

Após as publicações, Gkay apareceu em seus stories e explicou: “Esse ano a Farofa começa no ar! Lá em cima, decolou! É o seguinte. Sim, teremos um avião para levar os convidados de São Paulo para Fortaleza. Vão ter outras surpresas dentro. Só vai nesse avião quem for confirmado antes.”

A festa da empresária acontecerá em Fortaleza – CE, nos próximos dias 5,6 e 7. Já estão ansiosos para saber todos os bafafás que essa edição da Farofa vai trazer?