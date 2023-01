Domitila se “desculpa” com Bruna Griphao após briga: “Exagerei nas minhas emoções”

Bruna Griphao vetou Domitila da prova do líder o bicho pegou entre as duas sisters

O pau quebrou! Bruna Griphao e Domitila se envolveram no maior arranca rabo dentro do BBB depois que a atriz vetou a musa da prova do líder. Não demorou muito para que as duas colocaram os pingos nos i´s e se resolvesse. Domitila chegou a dizer que exagerou na emoção.

“Ontem, realmente eu exagerei nas minhas emoções. Não era necessário eu explodir da forma que explodi. Queria te justificar o motivo pelo qual eu explodi. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo e a pessoa que eu sou. Quero que você entenda isso”, justificou Domitila.

Bruna ainda disse que não desgosta da sister. “Do grupo, quem que sobrou, você era a pessoa que eu tinha menos proximidade, por coisas que aconteceram. Se você quer aceitar, se você quer achar que é outra coisa, ok. Eu não tenho o que fazer. Agora, você não vai me acusar de uma coisa do tipo: ‘foi por causa disso’, porque eu vou me defender e falar que não foi”, pontuou.