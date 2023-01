Domitila fala sobre relação abusiva em discurso de permanência no BBB

Sister citou a relação de Gabriel Fop (que está na berlinda) e Bruna Griphao

Sem medo de ser grandona! Domitila falou tudo que pensa sobre a sua permanência no BBB 23 e defendeu a sua estadia por mais uma semana caso volte do paredão entre Cézar e Gabriel. A musa ainda citou o relacionamento abusivo que Fop teve com Griphao.

“Tadeu, eu não vim aqui pra ficar brincando com coisas, fazer analogia a relacionamentos abusivo, eu não vim aqui pra fazer boa praça, eu vim aqui pra jogar e pra mostrar quem é Domitila Barros. No último jogo da discórdia, eu pedi para os meus companheiros de casa me darem uma única chance de me conhecer. Os poucos que fizeram isso me deram uma resposta muito positiva e eu gostaria muito de pedir ao Brasil para me dar uma chance, só uma semaninha mais. Primeiramente para vocês poderem me conhecer”, disse.

Para quem não sabe, Gabriel e ela já pegaram fogo no jogo da discórdia e ele chegou a dizer que ela só apareceu no jogo por pouco tempo, pegando carona na sua treta com Bruna. Veremos o resultado disso tudo!