Domitila e Tina protagonizam primeira briga no BBB: “No meu radar”

As duas sisters se estranharam após o jogo da discórdia e as placas de ‘menos afinidade’

Eita! O fogo já está pegando no BBB 23 e tudo indica que essa edição não será nada parecida com o retiro espiritual. Aloca! Domitila e Tina pegaram fogo, protagonizando a primeira treta na casa e tudo aconteceu após uma troca de plaquinhas de ‘menos afinidade’ no jogo da discórdia.

“Eu tenho até dificuldade do contato visual com você. É uma coisa que eu percebo”, disse Domitila. Tina rebateu: “Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu [me olhar], me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo. Você está no meu radar”.

Tina ainda desabafou com os amigos: “Foi bem desgastante. Aconteceu muita coisa, a gente não teve afinidade. A gente deixou claro qual [a nossa] leitura sobre eles dois. A gente votou neles, e eles na gente. Ela disse que conseguiu falar com todo mundo, mas não conseguiu olhar para a minha cara”, disse ela.