Domitila ataca Gabriel no jogo da discórdia: “Você tem um caráter duvidoso, por isso não tô mais olhando na sua cara”

O modelo foi o alvo dos brothers na noite de jogo da discórdia depois de ter o seu lance com Griphao evidenciado por Tadeu Schmidt

Domitila não ficou calada e não passou pano para Gabriel Tavares, o modelo da edição. Depois de ser desmascarado por Tadeu Schmidt com um relacionamento problemático com Bruna Griphao, os brothers atacaram com unhas e dentes no jogo da discórdia.

“Por você ser um menino de 24 anos, eu quero acreditar na minha positividade, no meu yoga, acreditar que você tem o poder de auto refletir e mudar. Sei que foi dito que você tem um caráter duvidoso e é isso mesmo. É por isso que não tô mais olhando na sua cara ou de conversar com você, porque não quero ser conivente com esse tipo de coisa ou manchada com esse tipo de atitude. Eu já tinha um sentimento disso, que já tinha sido confirmada com o Fred. Eu não fiquei comemorando que nem o Fred, mas dentro de mim eu fiquei feliz porque eu pensei ‘não sou louca, o que eu senti tem um pouco de verdade’. Prefiro sair como planta e ser abraçada pelos poucos do que sair por algo que expus de uma forma que expus agressiva demais”, disse Domitila.

Gabriel ainda rebateu: “Agradeço a leveza das suas palavras ontem, e pelo conselho que o Tadeu deu. […] Sei que você não está aqui para me ofender como outros fizeram, mas não vejo maldade na tua fala. Quando você fala da maldade de ontem, você viu que eu desabei e não conseguia falar de vergonha dos outros. […] Se eu tiver algum problema com você, é questão de jogo. Eu não esperava você estar aqui, porque, sinceramente, nem lembrava que você estava no jogo. É a primeira vez que você tá aqui jogando”, disparou.

O modelo ainda disse que ela apareceu agora no jogo, mas que ele está nele há duas semanas. “É essa arrogância que vai dificultar seu processo de aprendizado, mas valeu!”, finalizou Domitila.