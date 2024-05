Doente, filha de Luana Piovani deixa de ir à escola e mãe faz alerta

Luana Piovani usou suas redes sociais para conversar com seus seguidores e falar sobre a saúde de sua filha, Liz. A filha da atriz teve que sair da aula por conta de uma infecção por parvovírus humano, que causa vermelhidão na pele.

“A Liz hoje estava na escola e começou a ficar com as bochechas e os braços muito vermelhos, com coceira. A professora, então, me ligou e me pediu para buscá-la, porque talvez ela estivesse com parvovírus, já que tinham duas crianças na mesma sala que estavam com suspeita e é bastante contagioso”, iniciou ela, que também contou que marcou uma consulta virtual para não levar a filha ao hospital.

“Coincidentemente, o filho da médica também está com parvovírus, a doença da ‘bofetada’, porque a criança fica com a bochecha muito vermelha. Eu dei um anti-histamínico e passei pomada e agora ela está zero, sem a bochecha rosa, o braço vermelho e com coceira”, tranquilizou.

“Mas mesmo assim, a médica disse que enquanto houver sintomas, não é para ela ir para a escola. Não tem nada muito para se fazer, só tem que tomar cuidado com os adultos, porque se eles pegarem e tiverem imunidade baixa, pode dar alteração no sangue. Mas graças a Deus aqui está tudo resolvido, Lizoquinha está 100%”, finalizou Luana Piovani.